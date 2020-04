A Liga de futebol da Coreia do Sul vai arrancar a 8 de maio, de acordo com decisão tomada nesta sexta-feira, um dia depois de um jogo particular que serviu para testar o protocolo definido por causa da pandemia de covid-19.

Incheon e Suwon jogaram à porta fechada, e aplicaram medidas de proteção apertadas. Os jogadores só tiraram a máscara e as luvas dentro do campo, onde foram colocados dois caixotes.

Mesmo os suplentes só tiraram os equipamentos de proteção ao entrar em campo, e todos os jogadores tinham garrafas identificadas, para evitar qualquer partilha.

Os restantes elementos das equipas (treinadores, médicos, etc) também usaram máscaras e luvas.

Os jornalistas entraram diretamente para os lugares na bancada, e depois as conversas com os protagonistas do jogo desenrolaram-se junto ao relvado, e não no espaço fechado da sala de imprensa.

O resultado era o menos importante, mas o Suwon venceu o encontro por 1-0.

O início da Liga coreana estava previsto para 29 de fevereiro, mas foi adiado devido à pandemia de covid-19. Tem agora arranque marcado 8 de maio, com 27 jornadas em vez de 38.

O Jeonbuk, treinado por José Morais, é o tricampeão.

Veja as imagens do ensaio-geral para o regresso da prova: