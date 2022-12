O Santos está ponderar a possibilidade de retirar a camisola número 10, em homenagem a Pelé, maior ícone dos paulistas e do futebol brasileiro, que morreu na quinta-feira, aos 82 anos.

Em entrevista à rádio BandNews FM, o presidente do clube, Andrés Rueda, defendeu que a retirada da mítica camisola do único tricampeão mundial da história do futebol constituiria uma «excelente homenagem» à antiga glória brasileira.

O Santos já anunciou que não utilizará a camisola com o número 10 durante o mês de janeiro de 2023, de forma temporária, mas em caso de decisão definitiva só poderá ser tomada pelo Conselho Deliberativo do clube, que integra cerca de 300 sócios de referência.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da «falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia», segundo o comunicado daquele estabelecimento hospitalar.

Após a morte de Pelé, o governo brasileiro decretou três dias de luto. As cerimónias fúnebres do tricampeão do Mundo pelo Brasil vão realizar-se na Vila Belmiro e começam na próxima segunda-feira.