Depois do negócio ter sido oficializado na última quinta-feira, Lucas Piazón foi oficialmente apresentado como reforço do Botafogo. O jogador de 28 anos explicou a decisão de sair de Braga para ingressar no Fogão.



«Além de o Botafogo ser um clube tradicional e gigante no Brasil, um projeto com o novo investidor é sempre interessante. Conversei muito com o Mazzuco (diretor do clube), que já conhecia, e acabei por tomar a decisão de abraçar este projeto», referiu, citado pelo Globo Esporte.



O internacional jovem pelo Brasil revelou que foi Carlos Carvalhal quem o convenceu a jogar em Portugal e admitiu que não conhece Luís Castro, português apontado ao comando técnico do emblema carioca.



«A minha ida para Portugal deveu-se toda ao Carvalhal. Ele ligou-me e falámos. Já o conhecia de Inglaterra e acabou por ser ótimo para mim. Não falei com ninguém do staff antes de vir. Luís Castro? Não conheço, mas falam muito bem dele em Portugal», disse.



Por último, Piazón revelou o impacto da entrada do investidor, John Textor, no Botafogo, não só no Brasil, mas também em Portugal.



«Sinceramente, em Portugal até a imprensa estava a mencionar o Botafogo. Entre nós, comentámos a venda do clube, o novo investidor e que o Botafogo vai estar forte nos próximos anos. A expetativa é grande tanto não só no Brasil como lá fora», concluiu.



Depois de ter participado em 15 jogos pelo Sp. Braga na primeira metade da época, Piazón vai jogar no Botafogo por empréstimo dos arsenalistas.