Com o segundo lugar já garantido, o Al Duhail, de Luís Castro, empatou sem golos frente ao Al Ahli, na última jornada da Liga do Qatar.



O técnico português «poupou» grande parte dos habituais titulares nesta partida que abriu a 22.ª jornada muito provavlemente a pensar no encontro das meias-finais da Taça do Emir do Qatar contra o Al-Sadd, agendado para a próxima segunda-feira.

O Al Duhail, que foi campeão pela última vez em 2019/20, terminou esta edição da Liga do Qatar no segundo posto, atrás do Al-Sadd, que já tinha garantido o título, o segundo consecutivo.