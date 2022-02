O Al Duhail confirmou esta quarta-feira que recebeu propostas pelo treinador Luís Castro, mas garantiu de forma oficial que quer a continuidade do treinador.

Em comunicado, o emblema do Qatar «confirma ter recebido muitas ofertas que solicitam os serviços do técnico», mas sublinha que o português terá de «cumprir o contrato» que liga as duas partes até ao final da temporada.

Note-se que, tal como o Maisfutebol noticiou, Luís Castro estava muito perto do Botafogo, mas o conjunto brasileiro precisava de chegar a acordo com o Al-Duhail, com vista à desvinculação do técnico, que tem uma cláusula de rescisão de aproximadamente 1,2 milhões de euros.

John Textor, norte-americano que comprou o Botafogo, também já tinha admitido que Luís Castro era o homem pretendido para comandar o clube.

Apesar da posição de força do clube qatari, ao que o Maisfutebol apurou, a saída de Luís Castro para o Brasil continua em aberto.