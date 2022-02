Luís Castro é um desejo do investidor do Botafogo John Textor, mas também por parte dos adeptos do clube carioca. E há quem vá ao outro lado do mundo para tentar convencer o técnico português.

Foi o caso do adepto Eduardo Niemeyer, que na segunda-feira esteve em pleno estádio Al Arabi, em Doha, no Qatar, a assistir ao jogo do Al Duhail, empunhando um cartaz nas bancadas dedicado ao técnico luso.

«Luís Castro, o Botafogo espera-te», lia-se no cartaz do jovem adepto botafoguense de 19 anos, que foi visitar a mãe naquele país do Médio Oriente e aproveitou a ocasião para assistir ao que pode ter sido o último jogo do treinador no clube do qatari, antes de rumar ao futebol brasileiro.

«Muita gente veio perguntar o que dizia o cartaz. Quando expliquei, pediam-me: 'Não o leves embora'», revelou em declarações ao Globo o jovem adepto, que foi impedido de assistir à primeira parte por os seguranças do estádio não perceberem a mensagem do cartaz.

A história, porém, não acabou aqui e Eduardo chegou mesmo à fala e tirou uma foto com Luís Castro, depois do jogo, no parque de estacionamento do estádio.

«Quando ele apareceu, baixou o vidro do carro e apertou-me a mão. Disse-lhe que seria feliz no Botafogo ele agradeceu o carinho e a presença. Espero que ele tenha gostado desse incentivo e de saber que um botafoguense está em qualquer lugar do mundo. Espero que ele assine por nós», salientou o maior adepto do Botafogo no Qatar.