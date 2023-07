Arturo Vidal trocou o Flamengo pelo Athletico Paranaense na semana passada. O internacional chileno estreou-se pelo Furacão na vitória contra o Bahia e no final da partida, atirou-se o técnico do Mengão, Jorge Sampaoli.



«Sinto-me feliz por jogar. Sempre estive preparado. Tive um treinador, um perdedor, que não sabe apreciar os jogadores. Mas isso ficou para trás. Agora estou feliz. Espero começar a jogar de início nos próximos jogos e fazer o que sempre fiz na minha carreira: ganhar», disparou, em declarações à TNT Sports do Brasil.



«Os primeiros seis meses foram espetaculares. Aqui no Brasil há muitos jogos, o importante é ter uma equipa forte para competir em várias competições. Não aconteceu na segunda metade da época, passei por uma operação. Mas já ficou para trás. Quero deixar em campo tudo o que sei e conquistar a Libertadores pelo Athletico», acrescentou.



Refira-se que o médio de 36 anos já tinha trabalhado com Sampaoli na seleção do Chile entre 2013 e 2015, período em que conquistaram uma Copa América.