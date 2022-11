Depois da vitória de Lula da Silva nas presidenciais do Brasil, tem-se desenrolado várias manifestações de apoio a Jair Bolsonaro, candidato derrotado nas eleições de domingo, com o bloqueio de estradas por todo o país.

Caso disso, é a Marginal Tietê, em São Paulo foi invadida de manifestantes bolsonaristas, que se opõem ao resultado eleitoral. Face aos acontecimentos, a claque do Corinthians, Gaviões da Fiel, interromperam o evento e os manifestantes fugiram, repondo a circulação da via.

Os adeptos do Timão destruíram os adereços pró-bolsonaristas e gritaram «democracia» e penduram uma tarja com a frase: «Somos pela democracia.»

Também a Galoucura, uma das claques do Atlético Mineiro, que na última madrugada jogou no Morumbi frente ao São Paulo, desbloqueou a uma das estradas paulistas que estava bloqueada por um grupo de manifestantes afetos ao ainda presidente do Brasil.