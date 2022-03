O duelo entre Grémio e Internacional de Porto Alegre, na noite de quarta-feira (madrugada desta quinta-feira em Portugal) ficou marcado pela confusão nos instantes finais do encontro e já após o apito final.

Nos últimos minutos, já com confusão entre adeptos das duas equipas nas bancadas, Ferreira e Bruno Méndez, respetivamente jogadores do Grémio e do Internacional, foram expulsos em tempo de compensação, por desentendimentos. Ambos continuaram com provocações no túnel de acesso aos balneários e precisaram de ser contidos por elementos dos dois clubes.

Após esse episódio, um elemento credenciado no Arena Grémio, invadiu o relvado e com provocações aos jogadores da equipa tricolor, enquanto o ex-V. Guimarães e Desp. Chaves, Pedro Geromel, dava uma entrevista em pleno relvado. Esse mesmo elemento, que atirou uma garrafa de água contra o guarda-redes do Grémio, Adriel, acabou por ter resposta, ao ser agredido por alguns atletas do Grémio, antes de ser retirado de campo.

Segundo o GloboEsporte, a administração do Arena Grémio informou que se tratou de um funcionário apenas contratado para este jogo.

Em comunicado já após a partida, citado pelo GloboEsporte, o Grémio referiu que esse mesmo funcionário já tinha provocado jogadores do tricolor antes do apito inicial.

«O Grémio, para fins de esclarecimento, traz um breve relato sobre o episódio ocorrido ontem na Arena (…). Antes de iniciar o clássico, o homem incitou a torcida do Grémio, provocando os guarda-redes e demais atletas durante o aquecimento, no pré-jogo (…). No final da partida, o mesmo voltou a provocar os atletas do Grémio, com gestos e palavras ofensivas, dando início à confusão generalizada. Tanto este relato, quanto os depoimentos das referidas testemunhas citadas acima, foram registados no Boletim de Ocorrência», referem.

O Grémio perdeu por 1-0 com o Internacional, mas apurou-se para a final do Campeonato Gaúcho, depois do triunfo por 3-0 no primeiro jogo das meias-finais.

A provocação do funcionário em questão e a reação dos jogadores do Grémio:

A confusão que ditou as expulsões de Ferreira e Bruno Méndez: