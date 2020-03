O futebol está parado em praticamente toda a Europa. Portanto, é altura certa para rever ou recuperar os melhores momentos de alguns jogos de forma a matar eventuais saudades.



Ou então para ver o que ficou por ver. O Flamengo de Jesus bateu os equatorianos do Barcelona por 3-0, na segunda jornada do grupo A da Libertadores. Pode recordar o resumo da partida num vídeo disponibilizado pela Dugout, parceira do Maisfutebol.