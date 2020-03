Após a vitória por 3-0 frente ao Barcelona do Equador, a contar para a Libertadores, Jorge Jesus criticou o estado do relvado do Maracanã. O estádio, recorde-se, é utilizado por Flamengo, Vasco e Fluminense, entre outros.



«O Flamengo paga, mas não manda. O relvado do Marcanã não favorece em nada os jogadores do Flamengo. Por isso, não jogamos tão rápido como queremos. O relvado não tem qualidade, mas não podemos criticar muito quem o cuida. Joga aqui o Flamengo, o Vasco, Fluminense... não há relvado que resista. Não podem jogar três equipas num relvado», queixou-se o português, em conferência de imprensa.



A resposta a Jesus não tardou e chegou por parte do presidente do Fluminense.



«Lamentável. Ele chegou ao Brasil na semana passada. Talvez não tenha estudado a história do Fluminense, do Fla-Flu», disse Mário Bittencourt.