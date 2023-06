No duelo entre treinadores portugueses, Renato Paiva levou a melhor frente a Abel Ferreira. O Bahia derrotou o Palmeiras (1-0), numa partida da 11.ª jornada do Brasileirão.



Na Arena Fonte Nova, o Verdão esteve perto de sair para o intervalo na frente do marcador não fosse o VAR ter invalidado um golo a Arthur. A igualdade manteve-se até aos 90+3 quando Thaciano fez o golo solitário do encontro.



Por sua vez, o Cruzeiro foi surpreendido pelo Fortaleza no Mineirão (1-0). Um golo de Lucero, a dez minutos do final, ditou a derrota da equipa de Pepa - não vence há sete jogos.