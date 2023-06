Luís Castro comentou a proposta que recebeu do Al Nassr, equipa da Arábia Saudita na qual joga Cristiano Ronaldo.



«Não vou fazer comentários a esse respeito. Eu próprio resolvo essas situações de vida. Quero paz. Estou focado no Botafogo e o meu caminho neste momento é o Botafogo», referiu o técnico, citado pelo «Lance».



Tal como o Maisfutebol escreveu, o emblema saudita avançou pelo treinador português e colocou em cima da mesa uma oferta anual quase quatro vezes superior ao salário atual no Botafogo, cujo contrato é válido até abril de 2024.