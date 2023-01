Os treinadores portugueses no Brasil que estiveram no banco de suplentes este domingo venceram, enquanto Luís Castro, que ainda não marcou presença na ficha de jogo, assistiu à derrota do Botafogo.

Por sua vez, então, Vítor Pereira, Pedro Caixinha, António Oliveira e Renato Paiva arrancaram triunfos nos respetivos campeonatos estaduais.

No Maracanã, o Flamengo entrou em campo com as suas principais figuras e bateu o Portuguesa RJ por 4-1, com golos de Pedro (12m), Gabigol (40m), Fabrício Bruno (51m) e Thiago Maia (88m), enquanto pelo meio Edson Carius (43m) reduziu para os visitantes.

Depois do triunfo sobre o Audax, com uma equipa composta por jovens, o Mengão soma mais uma vitória e lidera o Campeonato Carioca, com seis pontos em duas jornadas.

No mesmo campeonato, o Botafogo perdeu precisamente diante do Audax, no Nilton Santos, por 1-0, graças a um chapéu de longa distância de Higor Leite, que Luís Castro viu das bancadas.

O Bahia, de Renato Paiva, venceu em casa do Jacuipense (1-0), com Ricardo Goulart a apontar o único golo do jogo, aos 83 minutos.

Com duas vitórias em dois jogos, o Bahia está na segunda posição do Campeonato Baiano, com os mesmos seis pontos do líder Itabuna.

No jogo de estreia, António Oliveira conduziu o Coritiba ao triunfo sobre o Aruko Sports (1-0), na primeira jornada do Campeonato Paranaense.

O antigo avançado do Benfica, Rodrigo Pinho, foi lançado aos 62 minutos e já estava em campo quando Alef Manga deu os três pontos ao Coxa, em cima do minuto 90.

Pedro Caixinha, timoneiro do Red Bull Bragantino, também venceu por 1-0 na estreia, no Campeonato Paulista, desta feita na receção ao Corinthians, com golo de Artur (75m).