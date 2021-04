Depois de ter estado um mês e meio ao serviço do Vitória, Walter vai reforçar o São Caetano, revelou o presidente do clube paulista.



«Sim, está fechado. [Walter] deve vir amanhã ou sexta-feira para os exames médicos», confirmou Nairo Ferreira, citado pelo Globo Esporte.



Assim, o antigo avançado do FC Porto pode reforçar o «Azulão», último classificado do Campeonato Paulista ao fim de cinco jornadas.



Walter, de 31 anos, esteve suspenso durante ano e meio por doping. Desde que voltou a competir, já vai para o terceiro clube diferente.