O Manchester United deu a volta ao West Ham, venceu por 3-1 na noite desta quarta-feira e qualificou-se para os quartos de final da Taça de Inglaterra, exatos três dias depois do regresso aos títulos, com a conquista da Taça da Liga frente ao Newcastle.

A equipa da casa, que teve os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, ficou em desvantagem já na segunda parte com um golo de Said Benrahma, mas deu a volta com três golos já nos últimos 20 minutos, num autogolo, um golo de Garnacho e outro de Fred, numa noite para esquecer para Nayef Aguerd.

Com seis alterações face à conquista da Taça da Liga, Erik Ten Hag viu Marcel Sabitzer ficar perto do golo aos seis minutos, num remate forte parado por Alphonse Aréola. A resposta do West Ham surgiu ao minuto 23, com David De Gea a manter o 0-0. O guarda-redes (homenageado antes do jogo ao receber uma distinção de Sir Alex Ferguson pelos 181 jogos sem sofrer golos pelo clube) negou o golo no cara-a-cara com Michail Antonio.

Na segunda parte, Old Trafford gelou com o belo golo do argelino Said Benrahma, aos 54 minutos. Emerson, na esquerda, colocou a bola no meio e o atacante bateu De Gea com um remate forte, ao canto superior contrário da baliza.

Ten Hag reagiu rapidamente no banco, ao lançar Lisandro Martínez e Marcus Rashford, tirando Lindelof e Antony, mas foi o West Ham a ficar perto do segundo golo por duas vezes, por Fornals e por Michail Antonio.

O United festejou depois aos 72 minutos, mas Casemiro cabeceou para o fundo da baliza em posição irregular, no momento do livre do português Bruno Fernandes para a área. Contudo, foi preciso esperar apenas cinco minutos para o 1-1 valer, com o marroquino Nayef Aguerd a cabecear para a própria baliza, após um canto do lado esquerdo.

O passar do tempo e o evoluir do marcador ditaram melhorias do United e um West Ham mais retraído, até que Alejandro Garnacho virou em cima do minuto 90, com um golaço, num remate em arco, dentro da área, descaído para a esquerda e colocado ao poste mais distante. Houve ainda tempo para uma asneira de Aguerd após um cruzamento da direita, permitindo a Fred fazer o 3-1 final em cima do último apito.

Apurados definidos

O Manchester United junta-se a Sheffield United, Burnley e Grimsby Town, que também se apuraram esta noite, ao eliminarem, respetivamente, o Tottenham, o Fleetwood Town e o Southampton. Junta-se ainda a Brighton, Blackburn, Fulham e Manchester City, equipas que se tinham apurado na terça-feira.