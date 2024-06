A Taça das Nações Africanas de 2025 foi adiada seis meses de modo a não coincidir com o Mundial de Clubes que vai estrear um novo formato no verão de 2025.

Assim, a CAN vai jogar-se em Marrocos de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, informou a Confederação Africana de Futebol (CAF).

