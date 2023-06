O Canadá estreou-se na Gold Cup na última madrugada, com um empate a dois golos diante de Guadalupe, em Toronto.

Sem o dispensado Stephen Eustáquio, mas com o defesa-central do Desportivo de Chaves, Steven Vitória, a titular, os canadenses sofreram aos 23 minutos, porém, deram a volta no segundo tempo, graças ao golo de Cavallini (49m) e a um autogolo de Lina (71m).

Contudo, já em tempo de descontos, aos 90+3m, um autogolo de Russel-Rowe fixou o resultado final.

Nas contas do Grupo D, após a primeira jornada, Guatemala lidera com três pontos, seguida de Canadá e Guadalupe, ambas com um, enquanto Cuba não tem qualquer ponto.

Veja o resumo da partida: