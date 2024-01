Carlo Ancelotti anunciou esta terça-feira que Vinícius Júnior, Dani Carvajal e Arda Guler estão de regresso aos treinos, enquanto Ferland Mendy e Eduardo Camavinga estão perto da recuperação.

«Tivemos boas notícias nos últimos treinos. Vini, Carvajal e o Arda estão de volta. O Mendy e o Camavinga vão voltar na próxima semana», afirmou o técnico dos madrilenos na antevisão ao jogo com o Maiorca.

«A ausência do Guler é a mais longa. O Carvajal vai jogar de início, ainda não decidi quanto ao Vinícius. Tenho de conversar sobre isso com o jogador e com os médicos. Nos treinos ele mostrou que está muito, muito bem», acrescentou.

Apesar das poucas soluções para o eixo central da defesa, com as lesões prolongadas de Éder Militão e David Alaba, Ancelotti garantiu que os merengues não vão ao mercado por outro central.

«Neste momento não estamos a pensar em contratar outro central. Faltam-nos dois defesas-centrais muito importantes, mas temos outros dois em quem confiamos muito, Rüdiger e Nacho, e Tchouameni e Carvajal podem fazer bem [a posição] numa emergência», disse.