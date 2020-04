A UEFA reuniu, nesta quarta-feira, por videoconferência, com os representantes das 55 federações que integram o futebol europeu e informou, em comunicado, que suspendeu as datas para as provas europeias da próxima temporada, as quais ficam dependentes de novos prazos relacionados com a admissão de jogadores por parte dos clubes e restrições do fair-play financeiro.



«Todas as datas agendadas para competições de clubes da UEFA serão adiadas, ficando dependentes dos processos de admissão e registo de jogadores. A UEFA vai definir novas datas assim que for viável», afirma a UEFA.

No que ao fair-play financeiro da UEFA diz respeito, o órgão máximo do futebol europeu «reiterou o seu total empenho para com o licenciamento de clubes», mas acrescentou que «as atuais circunstâncias excepcionais requerem algumas intervenções específicas para facilitar o trabalho das federações-membro e dos clubes».

«O Comité apoia a proposta de dar às federações mais tempo para concluir o processo de licenciamento dos clubes, até que o processo de admissão às competições de clubes da UEFA da próxima temporada esteja redefinido» pode ler-se.

«Como resultado da crescente incerteza gerada pelos eventos extraordinários em curso, o Comité Executivo decidiu também suspender as disposições de licenciamento de clubes relacionadas com a avaliação das futuras informações financeiras. Esta decisão aplica-se exclusivamente à participação nas competições de clubes da UEFA para 2020/21.«