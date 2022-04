O Lyon recebeu e venceu o Paris Saint-Germain na tarde deste domingo, por 3-2, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões feminina, num jogo marcado por uma exibição para esquecer da guarda-redes das parisienses, a checa Barbora Votikova.

Depois de Marie-Antoinette Katoto ter dado vantagem ao PSG aos seis minutos, Votikova cometeu falta para penálti, dando origem ao 1-1 apontado por Wendie Renard, aos 22 minutos. Depois, Votikova bateu um pontapé de baliza que acabou nos pés de Hegerberg, que assistiu Catarina Macario para a reviravolta do Lyon, com o 2-1 no marcador aos 34 minutos.

Na segunda parte, Votikova voltou a ficar mal num lance que daria o 3-1 ao Lyon, da autoria de Catarina Macario, que bisou depois de uma hesitação da guardiã do PSG praticamente em cima da linha de baliza.

A equipa da capital francesa ainda reduziu para 3-2 aos 58 minutos, por Paulina Dudek.

A segunda mão está marcada para o próximo sábado, 30 de abril, pelas 20 horas.

Na outra meia-final, o Barcelona tem vantagem de 5-1 ante o Wolfsburgo, num jogo que teve novo recorde mundial de espetadores, em Camp Nou.