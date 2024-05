Carlo Ancelotti celebrou efusivamente com os jogadores e com os adeptos após a vitória sobre o Bayern Munique (2-1), que valeu a passagem à final da Liga dos Campeões.

Após a partida, o técnico do Real Madrid destacou o impacto do estádio para a reviravolta na reta final.

«Os jogadores estiveram muito bem, tivemos as oportunidades e bom controlo do jogo. Tivemos força para subir quando eles marcaram. Aconteceu novamente aqui, já começa a ser hábito no Bernabéu, com o apoio dos adeptos conseguimos fazer algo que é inesperado», disse Ancelotti à TNT.

«Vou desfrutar até à final. Temos dias fantásticos pela frente para celebrar o campeonato e a chegada à final», acrescentou.

Ancelotti deixou ainda um enorme elogio ao plantel «merengue», que considerou o melhor que já orientou.

«Estou muito agradecido aos jogadores porque trabalharam duramente, temos um ambiente fantástico, eles são muito humildes e generosos. Acho que é o melhor plantel que já tive na carreira», concluiu.