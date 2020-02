O West Bromwich venceu este sábado por 3-0 na casa do Bristol City e manteve a liderança com quatro pontos de vantagem na segunda liga inglesa, o Championship, à 34.ª jornada.

Com Matheus Pereira e Krovinovic, jogadores cedidos por Sporting e Benfica, a titulares – o croata foi substituído ao minuto 79, o WBA construiu o triunfo com golos de Robinson (32m) e um bis de Robson-Kanu, aos 36 e 79 minutos. Foi logo após o terceiro golo que Krovinovic saiu.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

Nos jogos com portugueses, o Leeds, com Hélder Costa em todo o jogo, venceu o Reading de Lucas João, ausência por lesão, por 1-0. Um golo de Pablo Hernández, ao minuto 57, valeu os três pontos e a continuidade no segundo lugar, com 62 pontos, a quatro dos 66 do WBA.

O Nottingham Forest, com Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro e Tiago Silva a titulares, empatou sem golos na receção ao Queens Park Rangers. João Carvalho também jogou, entrando aos 79 minutos, para o lugar de Tiago Silva.

Já o Hull City, com Luís Lopes nos 90 minutos, perdeu por 2-1 na casa do Preston North End. Com Elliot Simões no banco, o Barnsley venceu o Middlesbrough por 1-0.

CHAMPIONSHIP: resultados e classificação