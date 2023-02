O defesa espanhol César Azpilicueta já recebeu alta hospitalar, depois da contusão que sofreu no jogo do último sábado, diante do Southampton.

De acordo com o Chelsea, o jogador está a recuperar bem e é seguido de perto pela equipa médica. Esta manhã, assistiu ao treino dos companheiros, enquanto aguarda para poder regressar aos relvados.

Na derrota diante dos saints (1-0), Azpilicueta deixou adversários e companheiros de equipa com rostos de preocupação, por volta dos 80m, após ser atingido por Sekou Mara, que tentou um pontapé de bicicleta na área. O jogador dos blues foi prontamente assistido por várias pessoas durante alguns minutos, mas teve mesmo de deixar o relvado de maca e com uma máscara de oxigénio.