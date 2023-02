Ao quarto jogo pelo Chelsea, João Félix foi novamente titular – e cumpriu os 90 minutos -, mas ainda não foi desta que conseguiu a primeira vitória, já que os blues perderam em Stamford Bridge com o último classificado do campeonato inglês, o Southampton, por 1-0.

Sobretudo na primeira parte, a equipa de Graham Potter voltou a demonstrar muitas fragilidades e pouco produziu do ponto de vista ofensivo. Em cima do intervalo, James Ward-Prowse beneficiou de um livre à entrada da área e aproveitou a «oferta» com um pontapé colocado.

O médio inglês chegou aos 17 livres na liga inglesa e está a apenas um do máximo recorde, que atualmente pertence a David Beckham.

Após a recolha aos balneários, o Chelsea veio muito mais perigoso e as entradas de Sterling e Kai Havertz ajudaram a somar oportunidades, mas o Southampton agarrou a vantagem com tudo o que tinha.

O ritmo de jogo quebrou perto dos 80m, quando Cesar Azpilicueta deixou adversários e companheiros de equipa com rostos de preocupação. Sekou Mara tentou um pontapé de bicicleta na área, mas atingiu o defesa espanhol em cheio na cara. O jogador dos blues foi prontamente assistido por várias pessoas durante alguns minutos, mas teve mesmo de deixar o relvado de maca e com uma máscara de oxigénio.

Fruto disso mesmo, o encontro teve 12 minutos de compensação, mas nem assim o Chelsea conseguiu evitar o quinto jogo consecutivo sem vencer.

No que toca à classificação, o Chelsea ocupa o 10.º lugar, com 31 pontos, enquanto o Southampton continua em último, mas agora a apenas três pontos da «linha de água».