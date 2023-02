O Manchester City não deu uma boa resposta à vitória do Arsenal e empatou este sábado, no terreno do Nottingham Forest, a uma bola, na 24.ª jornada do campeonato inglês.

Num jogo amplamente dominado pela formação de Manchester, o português Bernardo Silva – titular, tal como Rúben Dias – abriu o marcador a quatro minutos do intervalo. O médio luso recebeu a bola de Jack Grealish à entrada da área e aplicou um remate de primeira, de pé esquerdo, sem dar hipótese de defesa a Keylor Navas.

De resto, o City fez por merecer um resultado mais avultado, mas a defesa do Nottingham esteve em bom plano ou, quando assim não foi, os visitantes revelaram falta de acerto, como aconteceu com Haaland, aos 67m, que depois de enviar a bola à barra falhou com a baliza completamente à sua mercê.

Esta é nova, Haaland falha duas seguidas 😂



#PremierELEVEN pic.twitter.com/bd2qxcUrFV — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 18, 2023

Nos minutos finais, o Forest conseguiu mesmo empate, quando nada o fazia prever. Aos 84m, numa altura em que Bernardo já jogava a lateral esquerdo e Guardiola nem sequer tinha mexido na equipa (só o fez a partir dos 88m), Morgan Gibbs-White tirou um cruzamento rasteiro e Chris Wood apareceu a desviar ao segundo poste para causar a surpresa.

Desta forma, os citizens somam agora 52 pontos, menos dois do que o líder Arsenal, que até tem menos um jogo disputado. O Nottingham segue na 13.ª posição, com 25 pontos.