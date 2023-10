Outrora companheiros de equipa no Chelsea, Didier Drogba, John Obi Mikel e Salomon Kalou estiveram reunidos e partilharam um vídeo à mesa nas redes sociais. Quem não deixou passar o momento foi José Mourinho, técnico que treinou o trio no emblema londrino.



O «Special One» comentou a publicação bem ao seu estilo. «Falta aí o pai! Vocês, rapaze ricos, aproveitem as férias», escreveu.



O comentário do português tornou-se rapidamente viral.