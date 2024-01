Cole Palmer tem sido um dos destaques do Chelsea esta temporada e o rendimento do jovem internacional inglês até lhe valeu comparações a Angel Di María. Recentemente, Mauricio Pochettino elogiou o médio de 20 anos, que considerou ter potencial para chegar ao patamar do avançado do Benfica.

«Que jogador! Obviamente, é um grande elogio, mas estou muito longe disso», confessou Palmer à Sky Sports.

O internacional inglês explicou ainda como se deu a mudança para Stamford Bridge e garantiu que não queria deixar o Manchester City. «O meu objetivo nunca foi deixar o City. Essa não era minha intenção. Queria ser emprestado por um ano, voltar e estar pronto para a primeira equipa. Mas eles disseram que não poderia ser emprestado, que ou ficava ou seria vendido.»

«O Chelsea contactou-me e eu disse que queria vir para o Chelsea. Estou muito feliz», frisou.

Palmer tem sete assistências e oito golos em 20 jogos pelos blues esta temporada.