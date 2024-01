É oficial: Andrey Santos está de regresso ao Chelsea. Os «blues» terminaram o empréstimo do médio brasileiro ao Nottingham Forest, que é agora comandado por Nuno Espírito Santo.

O jogador, de 19 anos, foi cedido ao Forest no verão, mas acabou por somar apenas dois jogos pelo conjunto de Nottingham. Andrey Santos apenas foi utilizado nos jogos com o Burnley, da Taça da liga inglesa, e com o Liverpool, da Premier League.

O médio não chegou a ser lançado por Nuno Espírito Santo, que assinou recentemente pelo Nottingham. Agora, regressa ao Chelsea, com apenas 97 minutos de utilização.