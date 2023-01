O Vasco da Gama anunciou a transferência de Andrey Santos para o Chelsea.



O clube não revelou os contornos do negócio, referindo apenas que o médio sai depois de ter anotado oito golos em 38 partidas.



Em São Januário desde 2011, Andrey começou por jogar futsal, mas rapidamente se tornou numa das promessas das equipas de futebol jovem. Percorreu todos os escalões e foi internacional jovem pelas seleções do Brasil.



Andrey, de 18 anos, entrou para a história do Gigante da Colina ao tornar-se no jogador mais jovem neste século a estrear-se na equipa principal superando nomes como Phillipe Coutinho ou Paulinho.



O Chelsea ainda não oficializou a chegada do prodígio canarinho.