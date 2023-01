Tudo indica que o Chelsea vai mesmo desviar Mykhailo Mudryk do Arsenal e garantir o extremo ucraniano. Este sábado, o Shakhtar confirmou que esteve reunido com elementos dos blues e os dois clubes estão perto de chegar a um entendimento.

«O presidente do Shakhtar, Rinat Akhmetov, e o coproprietário do Chelsea, Behdad Eghbali, discutiram hoje a transferência de Mykhailo Mudryk para o Chelsea», lê-se no comunicado do emblema ucraniano.

«As partes estão muito próximas de chegar a um acordo para a transferência do jogador», refere ainda a nota.

FC Shakhtar president Rinat Akhmetov and Chelsea co-owner Behdad Eghbali discussed Mykhailo Mudryk’s transfer to Chelsea FC today.



Parties are very close to agree on player’s transfer to the club.#Shakhtar pic.twitter.com/IoHOaFRfn5 — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023

Mudryk, de acordo com o The Athletic, deverá custar 70 milhões de euros aos cofres do Chelsea, aos quais acrescem 30 milhões pelo cumprimento de determinados objetivos.

O extremo de 22 anos tem sido fortemente associado ao Arsenal e o CEO do Shakhtar já tinha confirmado que os gunners avançaram com uma proposta, mas que não estava de acordo com os moldes que os ucranianos pretendiam.

Mudryk leva 10 golos e oito assistências em 18 jogos nesta temporada.