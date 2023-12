Um tiroteio numa universidade, em Praga, na Chéquia, fez 11 mortos e mais de duas dezenas de feridos, nove em estado grave, de acordo com vários meios de comunicação social do país.



De acordo com a polícia local, o atirador já foi abatido e está a ser incluído no balanço de vítimas mortais.



«O atirador foi eliminado!!! O edifício está a ser evacuado e há vários mortos e dezenas de feridos no local», refere a polícia na rede social X.

Segundo a comunicação social checa, o tiroteio ocorreu na Faculdade de Belas-Artes. A Reuters noticia que o staff da universidade pediu a alunos e professores para trancarem as portas das salas onde se encontravam durante a intervenção policial.



De resto, já surgiram imagens nas redes sociais onde se via o atirador no telhado.

O ministro do Interior, Vit Rakusan, disse à televisão pública que «não tinha sido confirmada a presença de outro atirador» e apelou à população para seguir as instruções da polícia.

Os agentes vedaram a zona e pediram às pessoas residentes na vizinhança para permanecerem no interior das habitações.



