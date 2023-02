Matías Fernández anunciou, aos 36 anos, o fim da carreira.



O internacional chileno fez o anúncio através das redes sociais, no qual agradeceu à sua família e recordou, de forma breve, todos os clubes que representou, incluindo o Sporting, e a experiência na seleção do seu país.



«Sporting, a minha segunda casa. Força Sporting», disse o médio no longo discurso reproduzido em vídeo.



Matías Fernández jogou em Alvalade entre 2009 e 2012, período no qual marcou 19 golos em 116 jogos. Além do Sporting, o chileno jogou no Colo-Colo, no Villarreal, na Fiorentina, no AC Milan, no Nexaca, no Júnior Barranquilla e no La Serena.



O criativo foi ainda 74 vezes internacional pelo Chile e esteve presente na primeira conquista da Copa América de «La Roja» em 2015.