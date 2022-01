Romário Baldé vai mudar de clube em Chipre, após seis meses no DOXA, com dois golos em 13 jogos.

O AEL Limassol anunciou esta tarde ter chegado a acordo com o DOXA para a contratação do avançado português de 25 anos.

Numa nota nas redes sociais, o AEL informa que Romário rubricou um contrato válido até 2024.

Está é a segunda experiência de Baldé no estrangeiro, agora em Chipre, ele que também já representou o Lechia Gdansk, da Polónia. Em Portugal, o jogador formado no Benfica já jogou no Tondela, na Académica, no Gil Vicente e no Leixões.