O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, empatou ao início da tarde deste domingo a um golo (1-1), na receção ao Anderlecht, em jogo da 20.ª jornada da primeira liga belga.

A equipa da casa, comandada por Scott Parker, chegou à vantagem na segunda parte, ao minuto 69, pelo dinamarquês Casper Nielsen.

O Anderlecht, que teve o português Fábio Silva a titular, chegou ao 1-1 final já sem o avançado ex-FC Porto em campo (saiu ao minuto 75). Um autogolo do central belga Brandon Mechele fixou o resultado.

Com este resultado, o Club Brugge leva cinco jornadas seguidas sem vencer e é quarto classificado, com 35 pontos, a 17 do líder Genk. O Anderlecht é 11.º, com 20 pontos.