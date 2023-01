Pela primeira vez desde 2015, o Arsenal venceu o dérbi do norte de Londres em casa do Tottenham. Este triunfo ganha ainda mais importância, tendo em conta a derrota do City no dérbi de Manchester que permitiu aos «gunners» aumentarem para oito a vantagem para o segundo lugar.



A equipa de Arteta fez jus ao estatuto de líder da Premier League e foi claramente superior ao eterno rival da cidade na primeira parte. Logo aos sete minutos, Nketiah viu Lloris negar-lhe o golo. Se o francês brilhou na primeira ameaça do oponente, ficou muito mal na fotografia aos 14 minutos: Saka cruzou, a bola sofreu um ligeiro desvio e o guarda-redes dos spurs deixou a bola escapar para dentro da sua baliza.



O conjunto de Conte esboçou uma reação, mas Ramsdale fez uma defesa incrível a remate de Son. Esse foi o único remate dos spurs até ao minuto 45+3 quando Kane testou novamente a atenção do guarda-redes contrário.



Pelo meio o Arsenal fez o que quis do oponente e teve várias ocasiões para chegar ao 2-0. Thomas Partey, por exemplo, ficou à beira de um golaço - a bola bateu na trave. Odegaard teve outra pontaria e fez o 2-0 com um pontapé colocado de fora da área.



A segunda parte foi diferente até pelo resultado. O Tottenham esteve mais perto de marcar e fez o suficiente para fazer o tento de honra. No entanto, Ramsdale fez uma das melhores exibições da temporada, evitou golos de Sessegnon e anulou praticamente todas as tentativas dos spurs.



Por sua vez, o Arsenal teve uma excelente ocasião para fazer o 3-0, mas Lloris redimiu-se e evitou o golo de Nketiah. Fábio Vieira entrou aos 90+3 enquanto Cedric não fez parte das opções de Arteta.



Com esta vitória o Arsenal chegou aos 47 pontos e tem mais oito pontos que o City. Por seu turno, o Tottenham é quinto com 33 pontos.