Patrice Evra, antigo jogador do Manchester United, festejou o triunfo da equipa de Old Trafford sobre o vizinho City, no dérbi de Mancheter, ao som dos Oasis, a banda dos irmãos Gallagher, assumidos adeptos dos citizens.

Como espírito de humor que lhe é habitual, o antigo lateral francês gravou um vídeo no carro, vestido com uma camisola do United e a cantar, em plenos pulmões, o «Don’t look back in anger», um dos cânticos mais queridos no Etihad Stadium, mas com a letra adaptada às circunstâncias.

Hilariante: