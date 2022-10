Patrice Evra é uma figuraça. Daquelas que faz falta ao futebol.

Por isso, quando ele aparece, é certo que ser bom.

Foi o que voltou a acontecer nesta quarta-feira. O antigo internacional francês voltou a Old Trafford, onde foi muito feliz com a camisola do Manchester United, desta vez no papel de comentador.

E fez das suas, pois claro.

Após a vitória dos red devils sobre o Tottenham, Evra foi questionado sobre o regresso a Manchester e sublinhou sentir-se em casa. Ao ponto de comer relva.

E aqui «comer relva» não é aquela metáfora para um jogador que «dá tudo». Literalmente, Evra comeu relva. Ingeriu relva.

«É muito especial voltar. Aqui é onde eu chamo “casa”. Está um pouco de vento, mas não se preocupem porque eu já mandei ligar o ar condicionado», disse, antes de surpreender os companheiros de painel.

«Quando venho, provo sempre a relva. Sabe um pouco a alho, mas continua com o mesmo sabor. Bon appétit», rematou, perante a incredulidade de Thiery Henry e de Roberto Martínez.

E Evra gostou tanto que até repetiu... apesar de já não ter gostado tanto...