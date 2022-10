Patrice Evra, antigo companheiro de Cristiano Ronaldo, ainda na primeira passagem do português pelo Manchester United, desvalorizou o novo incidente com o avançado que, esta quarta-feira, recolheu ao balneário numa altura em que o Manchester United ainda estava a defrontar o Tottenham.

«Toda a gente é diferente. Prefiro focar-me na exibição do United e não estar a proteger o Cristiano Ronaldo. Talvez precise de algum tipo de tratamento? Não quero procurar desculpas. Temos de parar de falar todos os dias sobre o Ronaldo», atirou o antigo jogador.

Alan Shearer, antigo internacional inglês, que fez carreira no Blackburn Rovers e Newcastle, é da mesma opinião. «Percebo a frustração do Cristiano Ronaldo, mas olhando para um plano mais aberto, assistimos a uma grande exibição da equipa. O treinador tomou a sua decisão e acabou por decidir bem. É uma situação difícil, estamos a falar do melhor jogador do mundo, o melhor jogador que já vimos. É duro, mas torna as coisas mais difíceis para o treinador», destacou também.