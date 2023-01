O Manchester United venceu este sábado o dérbi com o Manchester City (2-1), em Old Trafford, e encurtou a distância para os citizens para apenas um ponto.

Depois de uma primeira parte sem muitas ocasiões de golo, o segundo tempo foi verdadeiramente eletrizante. Os red devils mostraram boa organização defensiva e pareciam conseguir tapar todos os caminhos para a baliza de David de Gea, mas Kevin de Bruyne serviu de «abre latas».

Aos 60 minutos, médio belga combinou com Riyad Mahrez, entrou na área e tirou um cruzamento exemplar para o cabeceamento de Jack Grealish, que tinha entrado três minutos antes.

A bola do De Bruyne para o Grealish ❤️

A bola do De Bruyne para o Grealish ❤️

A partir de então, o jogo abriu e o Manchester United lançou-se em busca da igualdade.

O empate chegou pelo internacional português Bruno Fernandes, titular no encontro, assim como João Cancelo e Bernardo Silva, enquanto Ruben Dias ficou de fora por lesão.

Casemiro fez o passe para Marcus Rashford, o avançado inglês percebeu que estava em posição irregular e não tocou na bola, mas o impasse que criou foi suficiente para baralhar os defesas dos citizens e permitir a entrada de Bruno Fernandes, que rematou para estabelecer o empate (78m).

O lance gerou vários protestos e até foi inicialmente anulado, embora tenha sido validado após uma conversa entre o árbitro do encontro e o auxiliar.

A equipa de Guardiola sentiu o impacto da resposta do rival de Manchester e quatro minutos depois sofreu a reviravolta.

O irreverente Garnacho insistiu pela esquerda e tirou o cruzamento para a área, onde surgiu Rashford a finalizar, confirmando o bom momento, já que este foi o sétimo jogo consecutivo a marcar.

RASHFORD 🤯 Que Reviravolta. Que Jogo.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ManUtd 2 x 1 @ManCity



🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

👉 https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/9AH24TimAz — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 14, 2023

O Manchester City ainda esboçou a reação, mas já não foi capaz de inverter o resultado.

Desta forma, os citizens mantêm-se no segundo posto, com 39 pontos, menos cinco do que o líder Arsenal, que pode fugir na tabela já que tem menos um jogo. Por sua vez, os homens de Old Trafford mostraram que estão em excelente forma, podem lutar pelos lugares cimeiros e são terceiros classificados, com 38 pontos.