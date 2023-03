O Uruguai venceu esta quarta-feira a Coreia do Sul, por 2-1, em Seul, em jogo de caráter particular que teve em destaque o central do Sporting, Sebastián Coates, que abriu o marcador do triunfo da seleção sul-americana.

No reencontro das duas seleções depois do Mundial 2022 no Qatar, o Uruguai adiantou-se no marcador aos dez minutos, por Coates, num cabeceamento fulgurante após um canto apontado por Fede Valverde, do lado esquerdo.

Na segunda parte, e já sem o médio do Sporting, Manuel Ugarte – foi titular e saiu ao intervalo – o Uruguai sofreu o empate aos 51 minutos, com um golo de Hwang In-Beom, na área.

O golo de Coates:

Aos 64 minutos, Matías Vecino devolveu a vantagem ao Uruguai, aproveitando a sobra de bola na área, após um livre.

Os sul-coreanos ainda tiveram dois golos anulados, um a Kim Young-Gwon e outro a Oh-Hyeon-gyu, não tendo o 2-1 sofrido mais alterações até ao apito final.

O único golo que Coates tinha ao serviço da seleção A do Uruguai foi apontado há seis anos e meio, a 10 de novembro de 2016, no triunfo por 2-1 ante o Equador, no apuramento para o Mundial 2018. O segundo surge agora à 51.ª aparição, sendo que, para Manuel Ugarte, foi o oitavo jogo pela seleção principal.