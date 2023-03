O Palmeiras e o Flamengo, clubes treinados, respetivamente, pelos portugueses Abel Ferreira e Vítor Pereira, conheceram na última noite, em sorteio, os adversários na fase de grupos da edição 2023 da Libertadores.

O Flamengo, atual detentor do título, vai encontrar os argentinos do Racing, os equatorianos do Aucas e os chilenos do Ñublense, no grupo A.

Já o Palmeiras, que já venceu duas Libertadores com Abel (edições de 2020 e 2021) está no grupo C, com os equatorianos do Barcelona, os bolivianos do Bolívar e os paraguaios do Cerro Porteño.

TODOS OS GRUPOS DA LIBERTADORES 2023

Grupo A: Flamengo, Racing, Aucas, Ñublense.

Grupo B: Nacional, Internacional, Metropolitanos, Dim.

Grupo C: Palmeiras, Barcelona SC, Bolívar, Cerro Porteño.

Grupo D: River Plate, Fluminense, The Strongest, Sporting Cristal.

Grupo E: Independiente Del Valle, Corinthians, Argentinos Juniors, Liverpool

Grupo F: Boca Juniors, Colo Colo, Monagas, Deportivo Pereira.

Grupo G: Athletico Paranaense, Libertad, Alianza Lima, Atlético Mineiro.

Grupo H: Olímpia, Atlético Nacional, Melgar, Patronato.

Luís Castro e Caixinha já tem oponentes na Sul-Americana

Na última noite, a CONMEBOL também levou a sorteio as 32 equipas da segunda prova mais importante de clubes, a Taça Sul-Americana, em que o Botafogo treinado por Luís Castro e o Bragantino, treinado por Pedro Caixinha, ficaram a conhecer os adversários.

O Botafogo está no grupo A, com os equatorianos da Liga de Quito, os peruanos da Universidad Cesar Vallejo e os chilenos do Magallanes.

O Bragantino insere-se no grupo C, com os argentinos do Estudiantes, os bolivianos do Oriente Petrolero e os paraguaios do Tacuary.