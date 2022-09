O médio do FC Porto, Matheus Uribe, foi titular na vitória da última madrugada da Colômbia sobre a Guatemala (4-1) e anotou duas assistências - embora nenhuma tenha sido intencional.

Ora, aos 40 minutos, Uribe tentou corresponder com um cabeceamento ao passe de Juan Cuadrado, mas acabou apenas por «pentear» a bola, tendo esta sobrado para os pés de James Rodríguez, que inaugurou o marcador.

Já no segundo tempo, aos 57 minutos, Mojica avançou pelo corredor esquerdo, tirou o cruzamento e o médio do FC Porto falhou o remate na zona de grande penalidade, só que Luis Sinisterra estava bem posicionado ao segundo poste para fazer o 2-0.

Os restantes golos da Colômbia foram apontados por Borré (76m) e Yaser Asprilla (89m). Oscar Santis, em cima dos 90 minutos, reduziu para o 4-1 final.

Também na última madrugada, noutro encontro amigável, o México derrotou o Peru, por 1-0. Lozano (85m) marcou o único golo do jogo e Diego Lainez, do Sporting de Braga, não saiu do banco.