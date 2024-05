Tal como no Euro 2024, as seleções que vão participar na edição deste ano da Copa América poderão convocar 26 jogadores, mais três do que era permitido.

A decisão foi anunciada na quinta-feira, mantendo-se no entanto o total de 50 elementos por comitiva credenciados e pagos pela organização do evento.

A Copa América realiza-se de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos e contará com a participação de 16 seleções.