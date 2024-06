Argentina e Canadá deram o pontapé de saída na Copa América na última madrugada, com um triunfo dos campeões do mundo por 2-0, em Atlanta.

Ángel Di María começou de início (saiu aos 68 minutos) e podia ter inaugurado o marcador na Mercedes-Benz Arena logo aos oito minutos. O avançado, que alinhou no Benfica esta temporada, correu meio-campo isolado após um canto para o Canadá, mas falhou na cara do guarda-redes.

Os argentinos somaram outras ocasiões ainda dentro do primeiro tempo, mas os canadianos ameaçaram em cima do intervalo, com Eustáquio, médio do FC Porto, a cabecear para defesa de Emiliano Martínez, na sequência de um canto.

Julián Álvarez (49m) apontou o primeiro golo do jogo, pouco depois do regresso após intervalo. Messi - que se tornou recordista na competição, com 35 jogos - isolou Mac Allister, que ainda foi carregado perante a saída do guarda-redes, mas conseguiu tocar para Álvarez, que só teve de encostar.

Passe magistral de Messi, MacAllister ganha o lance e Alvarez lá para dentro 👌

Messi viria a desperdiçar duas ocasiões soberanas: aos 65 minutos, após um pontapé longo de «Dibu» Martínez, falhou o golo já na área e, aos 79, não concretizou quando estava isolado.

A Argentina, depois das ameaças de Jonathan David, aos 67, e Larin, aos 75, conseguiu mesmo chegar ao 2-0.

Otamendi entrou aos 76 minutos, ainda foi a tempo de desperdiçar uma oportunidade, mas ao cair do pano, Messi isolou Lautaro Martínez com mestria e o avançado do Inter de Milão encostou para golo, de primeira (88m).

A Argentina entra a ganhar numa grande competição, algo que nunca tinha acontecido na era Lionel Scaloni. Os campeões em título defrontam o Chile na segunda jornada, mas, ainda esta sexta-feira, há embate entre chilenos e Peru, para encerrar a ronda inaugural do Grupo A.