Yony González aterrou em São Paulo na manhã desta quarta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians, depois do acordo de empréstimo com o Benfica. A avançado colombiano garante que está em forma e promete golos ao serviço do Timão.

«Estou feliz, é uma grande oportunidade. É um clube gigante, espero vir e fazer o torcedor feliz, ajudar a equipa, foi por isso que me contrataram», destacou ainda no aeroporto em declarações reproduzidas pelo Globo Esporte.

Quanto às expetativas para este regresso ao Brasil, o avançado promete o mesmo que já tinha mostrado, na última época, ao serviço do Fluminense. «Podem esperar entrega e golos, o que já viram o ano passado. Um jogador que nunca desiste da bola, que trata de fazer muitos golos, definir jogos. Espero que este ano também seja dessa maneira e que eu possa ser feliz nesta grande equipa», referiu.

Do Corinthains, Yony já conhece Everaldo, com quem jogou no Fluminense, mas também conhece o compatriota Victor Cantillo, antigo companheiro do Junior Barranquilla. «Falei um pouco com o Cantillo, é um ex-companheiro, já o conheço há muito tempo, e ele disse-me para vir, que íamos ser felizes juntos, para não deixar passar essa oportunidade», revelou.

Quanto à disponibilidade para começar a jogar pela nova equipa. «Estive a treinar nos últimos dias com o Benfica, o último jogo que fiz foi no início de dezembro, mas estou bem, estava a treinar. Agora vou falar com o professor para ver o que posso fazer», comentou.

Segundo revela ainda o Globo, o avançado colombiano, como já tinha anunciado o Maisfutebol, chega por empréstimo do Benfica, no âmbito das negociações para a transferência de Pedrinho, mas com uma cláusula de compra obrigatória por 3 milhões de euros, mas o jornal brasileiro acrescenta que o Corinthians só está obrigado a avançar para a compra caso o jogador cumpra trinta jogos até ao final da época.