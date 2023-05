O Shakhtyor Soligorsk perdeu o título de campeão da Bielorrússia por manipular jogos durante a época passada, levando a federação a decidir não atribuir o cetro.



Além de ter ficado sem o campeonato, o clube foi punido com a subtração de 30 pontos esta época e de 20 para a próxima, independentemente da divisão em que compita.



O Shakhtyor Saligorsk fica ainda proibido de disputar as competições europeias. A federação bielorrussa, que tem mantido a UEFA a par do processo, indicou o BATE Borisov, terceiro colocado, como seu representante na fase preliminar da Champions.

O segundo classificado, o FC Energetik-BGU Minsk, foi alvo das mesmas acusações, sendo punido com 20 pontos na presente temporada e dez na próxima.



O mentor da corrupção será o diretor desportivo do Shakhtyor, o russo Vladimir Nidergaus, acusado de subornar várias equipas. O dirigente já está detido e foi declarado persona non grata na Bielorrússia e arrisca a deportação.

Face ao envolvimento de outros clubes, corrompidos, e igualmente castigados, a federação decidiu não atribuir o título de campeão de 2022.

Apesar da Bielorrússia ser cúmplice da Rússia na invasão militar à Ucrânia, os clubes do país podem participar nas competições europeias de futebol.

Ao fim de sete jornadas, o Dínamo de Minsk lidera o campeonato enquanto o Shakhtyor é quarto.