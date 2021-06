Um magistrado do Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) pediu esta terça-feira explicações ao presidente Jair Bolsonaro sobre a decisão do país receber a Copa América.

«Considerando a importância do tema e da emergência de saúde pública derivada do surto do coronavírus, assim como a urgência que o caso exige, solicita-se informações prévias ao Presidente da República no prazo legal», afirmou o juiz Ricardo Lewandowski na sua decisão.

A Copa América ia realizar-se na Colômbia e na Argentina, mas os dois países desistiram de organizar a prova.

O Brasil avalia agora a possibilidade de receber a competição de seleções sul-americana (no entanto, a CONMEBOL já oficializou a mudança), mas a decisão tem sido alvo de críticas, numa altura em que os especialistas alertam para uma eventual terceira vaga da pandemia de covid-19 no país.