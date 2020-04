A Liga suíça de futebol e as restantes competições desportivas do país vão regressar, progressivamente, à normalidade a partir do dia oito de junho.

A medida apontada pelo Conselho Federal da Suíça prevê jogos disputados à porta fechada e uma redução gradual das medidas contra a pandemia da covid-19 num dos campeonatos que foi o primeiro a parar, a dois de março. Ainda assim, esta decisão necessita de ser aprovada formalmente até 27 de maio, e vai depender da situação pandémica que se registar nessa data, explicou a televisão local RTS.

Neste momento, há uma proibição da realização de eventos públicos para mais de mil pessoas no país, que estará em vigor até 31 de agosto.

Os campeonatos de futebol de França e Holanda foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.