Filipe Soares é uma das principais revelações do campeonato português na presente época. O jovem de 20 anos, tal como todos os atletas, encontra-se em confinamento na sua habitação e comparou o regresso pós-quarentena a um período afastado por lesão.

«Fazermos o nosso treino em casa, é diferente do que estarmos no campo, é diferente fazermos passes longos e remates ou fazermos bicicleta ou os trabalhos que nos deram. Quando voltarmos vamos sentir-nos muito cansados, tenho a certeza, e depois, estar quase um mês e meio sem tocar na bola vai ser difícil, mas isso vai resolver-se. Para quem joga futebol durante tanto tempo, é como se fosse o período de lesão, os primeiros dias são sempre chatos, mas a adaptação é rápida e é fácil, e é o que mais gostamos de fazer», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Sobre a época, com 24 jogos cumpridos pelo emblema de Moreira de Cónegos e com a estreia pela seleção sub-21, o médio considera que está a viver um sonho. «Está a ser uma época muito boa em termos individuais e coletivos, sempre foi um sonho jogar na Liga e, finalmente, aos 20 anos, consegui concretizar este objetivo e agradeço ao Moreirense por me ajudar. É sempre um orgulho participar nas seleções nacionais, dos sub-15 à Seleção A, representar o país e estar no lote dos melhores da minha idade, vou continuar a fazer o meu trabalho e continuar a fazer coisas boas para ter oportunidade de continuar a defender o nosso país», revelou, tendo afirmado que o clube e os colegas lhe deram toda a ajuda necessária para o sucesso.

Facto curioso sobre Filipe Soares é que partilha o balneário com o irmão, Alex, que o ajudou na adaptação ao principal escalão do futebol português. «Ajuda ter o meu irmão nesta equipa, ele ajudou-me muito desde o início, as coisas tornaram-se mais fáceis, o ambiente é estranho, positivo, mas estranho, e deixa-me confortável. Desde o início, cuidaram todos muito bem de mim e são cinco estrelas. O meu irmão ajudou-me a ambientar à Liga e ao grupo. Sempre sonhei jogar com o meu irmão, sempre foi aquilo do ‘é porreiro’ , nunca pensei e ele nunca pensou que fosse acontecer tão cedo, tem sido um sonho jogar com ele na mesma equipa, espero que esta época possa acabar mais devagarinho para aproveitar os minutos com ele», confessou.

Questionado sobre a sua chegada a Moreira de Cónegos, o jovem português diz não ter pensado duas vezes e pensa em continuar de verde e branco na próxima temporada. «O projeto do Moreirense foi uma mais-valia, aceitei as condições sem pensar duas vezes e estou muito contente com a decisão. O Moreirense tem feito um bom trabalho em termos de vendas, está a crescer aos poucos e espero fazer, no próximo ano, o meu trabalho aqui», finalizou.